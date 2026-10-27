NovaPay за 9 міс. 2026р збільшив обсяг переказів на 36%, а їх кількість – 12%

Обсяг переказів через міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) за січень-вересень 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 36% - до 598,7 млрд грн, йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

Згідно з ним, кількість переказів збільшилася на 12% - до 388 млн.

"Результати дев’яти місяців підтверджують, що наші рішення стають дедалі більш затребуваними, а клієнти активніше користуються цифровими фінансовими інструментами. Для нас важливо не лише нарощувати обсяги операцій, а й постійно вдосконалювати клієнтський досвід, пропонуючи нові можливості та зручні рішення", - цитуються у релізі слова СЕО NovaPay Ігоря Приходько.

У фінансовому сервісі зауважили, що компанія за 9 місяців цього року сплатила 1,47 млрд грн податків і зборів, що на 32% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, NovaPay за перше півріччя 2026 року збільшила порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг переказів на 41% – до 391 млрд грн, тоді як їх кількість зросла на 12% – до 258 млн.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.