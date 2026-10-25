Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink на швидкості 420 км/год

Starlink знову почав працювати на швидкості 420 км/год після обмеження до 100 миль/год, водночас почала працювати розвідка щодо попередження балістичних ударів по Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас розвідка щодо ударів балістикою Росією по Україні. Вона працює. Сьогодні вона працює 100%. Вперше за цей довгий час такого емоційного діалогу між нами і американцями у нас повернувся до роботи Старлінк… Сьогодні (у суботу – ІФ-У) о 5.20 ранку…. Я зазвичай маю кілька контактів протягом ночі з ППО, з Міністерством оборони. І сьогодні о другій перевірка була, о третій. О 5.20 Старлінки почали працювати 420 кілометрів", – сказав Зеленський в інтерв'ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур, яке було опубліковано у неділю ввечері.

24 жовтня міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield.

"Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв'язок стабільний. Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв'язку", – прокоментував Хмара у відповідь на запитання журналістів у суботу.