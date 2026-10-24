Ідея "податку на ШІ" заслуговує на увагу, медіа повинні мати частку від нього – міністр цифрових технологій Баварії

Ера штучного інтелекту (ШІ) потребує нового підходу до моделей фінансування медіа, які повинні знайти спосіб зберегти значущість якісної, перевіреної журналістики, тоді як грошові потоки переходять до великих технологічних компаній, в цьому плані заслуговує на увагу ідея "податку на ШІ", вважає міністр цифрових технологій Баварії Фабіан Мерінг (Fabian Mehring), передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я не хочу, щоб якісні медіа в нашій країні перетворилися, по суті, на простих постачальників контенту для великих "гіперскейлерів" зі США та Китаю. Саме тому нам потрібен своєрідний збір – на підтримку різноманіття, цифровий збір чи податок на ШІ (називайте це як завгодно), – але медіа повинні отримувати частку вартості, яку створюють ці великі оператори платформ", – висловив Мерінг свою думку на одній з найбільших європейських медіаконференцій Medientage, яка цього тижня проходить у Мюнхені.

Представник уряду Баварії згадав, що нещодавно із ідеєю "податку на ШІ" виступив й його колега на федеральному рівні – міністр цифровізації та модернізації Німеччини Карстен Вільдбергер (Karsten Wildberger).

"Відбувається багато змін, і дехто заробляє на цьому величезні кошти. Чому б не спрямувати частину цієї створеної вартості на те, щоб підготувати наше суспільство та державні інституції до того, що зараз розгортається?", – прокоментував її Мерінг.

Він нагадав, як зараз відбувається пошук через ШІ: за свій запит ви отримуєте відповідь у текстовому форматі, під якою можуть бути кілька маленьких посилань, що ведуть на сайти медіакомпаній, видавництв чи журналістських організацій, "на які, правду кажучи, ніхто з нас ніколи не натисне".

"Саме ці суб'єкти зібрали інформацію, на якій ґрунтується відповідь, – проте їх повністю оминають увагою. Подумайте ось про що: існують медіакомпанії, видавництва, радіо- та телемовники, які орендують офіси, навчають журналістів і платять їм за збір та перевірку інформації відповідно до стандартів якісної журналістики", – зазначив баварський міністр.

За його словами, отримання доступу до інформації через цифрову платформу саме по собі не є проблемою, а проблема полягає в тому, що вся додана вартість, яка при цьому створюється, наразі дістається великому оператору платформи, тоді як ті, хто фактично створив цю інформацію, не отримують нічого.

"І це має змінитися… Інакше цілком зрозуміло, до чого це призведе: різноманітна медіасистема дедалі більше занепадатиме, не витримуючи зростаючого економічного тиску, через який стає неможливим підтримувати якість. Якість інформації, що використовується для навчання штучного інтелекту, продовжуватиме знижуватися, тоді як уся створена цінність перетікатиме до великих закордонних корпорацій", – наголосив Мерінг.

Він також назвав неправильною ситуацію, коли оператор платформи з багатомільярдними оборотами – так званий "гіперскейлер" – сплачує у Німеччині менше податків, ніж місцева столярна майстерня.

Баварський міністр закликав європейські медіа, як представників 450 млн людей, спільно відстоювати свої інтереси та встановлювати власні правила.

"Ми повинні знайти в собі європейську сміливість бути чимось більшим, ніж просто групою, яку можна викликати – як це сталося з пані фон дер Ляєн (президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн) – на поле для гольфу, обране паном Трампом (президент США Дональд Трамп), лише для того, щоб повідомити про черговий раунд запровадження мит. І якщо існують компанії – наприклад, ті, що отримують понад EUR750 млн прибутку, – то цілком справедливо й доцільно, щоб ми спрямовували 10% вартості, яку вони створюють у межах наших кордонів, назад у саму серцевину нашої медіасистеми", – зазначив Мерінг.

На його думку, медіасистема – подібно до інших підсистем – має пройти трансформацію в умовах масштабної технологічної революції ШІ, але зберегти свою роль та завдання – супроводжувати суспільство крізь цю велику революцію, готувати його до "епохи ШІ" – часу, в якому в майбутньому розвиватимуться європейська демократія, а також економічні та соціальні процеси.

В цьому плані міністр також наголосив на важливості "цифрового суверенітету" як фундаментального питання.

"Ми – як медіасистема і як суспільство – повинні чітко усвідомити: у 2026 році цифровий суверенітет – це вже не просто питання ІТ. Стало очевидно, що відповідь на запитання "кому це належить" (тобто хто контролює дані) визначає, хто в майбутньому зможе розподіляти добробут, свободу, мир і безпеку", – зазначив Мерінг.

Він закликав гарантувати безпеку власних даних і використовувати їх самостійно, використовувати технологічно нейтральні рішення.

"Крім того, нам потрібні власні лідери епохи штучного інтелекту – компанії, у ДНК яких закладено наше європейське розуміння миру, свободи, процвітання, безпеки, вільного ринку та захисту даних… Ми не можемо просто стояти осторонь і з подивом спостерігати, як гравці з Азії та Сполучених Штатів ділять між собою процвітання й могутність майбутнього", – наголосив баварський міністр цифрових технологій.