"НоваПей Інвест" повідомила про намір придбати 100% акцій БТА Банку

ТОВ "НоваПей Інвест", створене власниками групи Nova та "Нової пошти" Вячеславом Клімовим та Володимиром Поперешнюком разом із головою наглядової ради Тарасом Кириченком, повідомило Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та БТА Банк про намір придбати 100% акцій банку.

Згідно з повідомленням "НоваПей Інвест", оприлюдненим у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у п'ятницю, компанія має намір придбати 20 млн простих іменних акцій БТА Банку, що становлять 100% загальної кількості його простих акцій.

Станом на дату повідомлення "НоваПей Інвест" та її афілійовані особи акціями БТА Банку не володіють.

Як повідомлялося, "НоваПей Інвест" 24 червня подало до Антимонопольного комітету України заяву про надання попередніх висновків щодо необхідності одержання дозволу на набуття контролю над БТА Банком.

У пресслужбі компанії не стали коментувати інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", які попередні висновки надав АМКУ.

На початок 2026 року БТА Банк на 100% належав громадянину Казахстану Кенесу Ракішеву. За даними Нацбанку, станом на 1 вересня 2026 року фінустанова посідала останнє, 59-е, місце серед банків України за розміром загальних активів – 338,49 млн грн. За вісім місяців року банк отримав 1 млн грн прибутку.

Частки Клімова, Поперешнюка та Кириченка, який тривалий час очолював Правекс Банк, у "НоваПей Інвест" становлять по 33,33%.

Про плани групи Nova, яка у фінансовому секторі представлена компанією NovaPay, вийти на банківський ринок її засновники оголосили у березні цього року.

У червні видання "Економічна правда" повідомляло, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

Джерело: https://smida.gov.ua/db/feed/160745