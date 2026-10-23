Корецький доручив органам виконавчої влади сформувати команди кібербезпеки

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив керівникам усіх органів виконавчої влади сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію.

"Уряд посилює кібербезпеку державних сервісів. Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади – терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію", – написав Корецький в мережі Facebook.

Він зазначив, що Росія б'є по цифровій інфраструктурі України так само системно, як і по енергетиці, зокрема, лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів.

"Посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней – державні інформаційні системи та український бізнес. Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції", – наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Кабінет міністрів виділив 518,3 млн грн на посилення резервних інформаційних систем державних органів.