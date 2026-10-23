"Укрпошта" вітає формування нового складу наглядової ради – гендиректор

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" вітає формування нової наглядової ради та готовий розпочати роботу з новим складом одразу після закінчення всіх відповідних процедур, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Також вітаємо нових членів наглядової ради АТ "Укрпошта" з призначенням на посаду!", – написав Смілянський у соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

Він зауважив, що "Укрпошта" не коментує питання призначення членів наглядової ради, оскільки це є повноваженнями акціонера компанії Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, водночас висловивши сподівання, що ухвалене рішення щодо її нового складу стане кроком для зміцнення системи корпоративного управління національного поштового оператора.

"Вибір членів наглядової ради, на мою думку, був зразковим з точки зору корпоративного управління. Особливо враховуючи нещодавні питання щодо призначення наглядових рад інших державних установ", – наголосив гендиректор "Укрпошти".

Смілянський також повідомив, що відбір здійснював комітет із призначень КМУ, а також незалежний рекрутер, роботу якого профінансували партнери з Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

СЕО додав, що протягом усього відбору команда "Укрпошти" не мала інформації щодо ймовірних кандидатів, а також не брала участі у їх відборі.

"Це також моя принципова позиція. Тож можемо пишатись абсолютно зразковою поведінкою і відповідністю найвищим стандартам незалежності з точки зору корпоративного управління", – наголосив гендиректор "Укрпошти".

При цьому Смілянський наголосив, що ані "Укрпошта", ані він особисто не можуть прокоментувати інформацію щодо досвіду роботи обраних членів наглядової ради, "оскільки ми дійсно не знаємо цих людей, і всі питання, я думаю, буде доречно спрямовувати нашому акціонеру або представникам рекрутингової компанії".

"Я, безумовно, знаю пана Євгена Дубогриза, представника держави, з яким ми працюємо майже щотижня, і в минулому я зустрічав пана Олега Тимківа ще під час його роботи в PwC, або 7-8 років тому, але з того часу ми не спілкувалися", – йдеться у повідомленні Смілянського.

Як повідомлялося, Кабмін погодив чотирьох незалежних членів наглядової ради "Укрпошти". Йдеться про Юрате Станісаускієне, яка протягом чотирьох років очолювала раду директорів національного поштового оператора Литви Lietuvos paštas, та директора з розвитку бізнесу аудиторської фірми "Моор Стівенс" Олега Тимківа, які увійдуть до наглядової ради "Укрпошта" як незалежні члени.

Їх кандидатури разом із Нілом Генрі Ешвортом та Холлмерусом Арту Хьялмар Алексі затвердив Кабінет Міністрів як переможців конкурсного відбору розпорядженням №1092-р від 21 жовтня 2026 року.

Також до наглядової ради увійшов заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Євген Дубогриз як представник держави.

Наразі на сайті "Укрпошти" у розділі наглядової ради зазначено лише Олександра Ярему.

Наприкінці березня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило конкурсний відбір п'яти незалежних членів наглядової ради національного поштового оператора з терміном подання документів до 18:00 24 квітня 2026 року. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає підтримку шляхом залучення рекрутера для здійснення пошуку та відбору претендентів.