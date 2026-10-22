Трамп закликав Маска зняти обмеження зі Starlink для України – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з мільярдером Ілоном Маском і закликав його зняти ліміти швидкості на роботу військової версії супутникового зв'язку Starlink в Україні, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

За даними співрозмовників видання, невдовзі після контакту американського лідера із засновником SpaceX у четвер супутниковий зв'язок почав функціонувати стабільніше. Українські посадовці зазначили, що хоча система наразі не відновила повну функціональність, вона вже працює на вищих швидкостях, ніж за встановленого ліміту.

Як зазначає WSJ, Трамп висловив роздратування тим, що швидкість передачі даних залишалася штучно обмеженою на рівні близько 100 миль/год (приблизно 160 км/год). Цей швидкісний поріг блокував бойове використання ударних далекобійних БпЛА сил оборони України та реактивних дронів-перехоплювачів проти російських повітряних атак. Цього тижня глава Білого дому заявив помічникам і союзникам, що прагне скасувати уповільнення сервісу, який військові використовують на передовій.

"Скасування обмеження швидкості суттєво розширить можливості України завдавати ударів на оперативну глибину та підтримає її зусилля з масштабування розгортання реактивних дронів-перехоплювачів", – зазначив військовий експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман, додавши, що українські підрозділи під час перших тестів фіксують відновлення регулярної роботи мережі.

Компанія SpaceX, Ілон Маск і посольство України у Вашингтоні наразі не надали коментарів. У Білому домі послалися на нещодавні заяви Трампа, в яких він відкидав припущення, що особисто наказував уповільнити роботу Starlink або знав про те, хто ініціював ліміти.