Кабмін погодив чотирьох незалежних членів наглядової ради "Укрпошти"

Юрате Станісаускієне, яка протягом чотирьох років очолювала раду директорів національного поштового оператора Литви Lietuvos paštas, та директор з розвитку бізнесу аудиторської фірми "Моор Стівенс" Олег Тимків увійдуть до наглядової ради АТ "Укрпошта" як незалежні члени.

Їх кандидатури разом із Нілом Генрі Ешвортом та Холлмерусом Арту Хьялмар Алексі затвердив Кабінет Міністрів як переможців конкурсного відбору розпорядженням № 1092-р від 21 жовтня 2026 року.

Також до наглядової ради увійшов заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Євген Дубогриз як представник держави.

Наразі на сайті "Укрпошти" у розділі наглядової ради зазначено лише Олександра Ярему.

Наприкінці березня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило конкурсний відбір п'яти незалежних членів наглядової ради національного поштового оператора з терміном подання документів до 18:00 24 квітня 2026 року. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає підтримку шляхом залучення рекрутера для здійснення пошуку та відбору претендентів.

"Укрпошта" за перше півріччя цього року збільшила виторг а 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.