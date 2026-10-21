GigaCenter повідомив про припинення роботи датацентру у Києві на невизначений термін внаслідок ворожої атаки 20 жовтня

Компанія GigaCenter повідомила про припинення роботи датацентру у Києві на невизначений термін через критичні пошкодження внаслідок російської атаки у вівторок.

"20 жовтня у результаті російського удару датацентр GigaCenter зазнав критичних пошкоджень і виведений з ладу. Усі наші співробітники цілі. Проте, на жаль, ми вимушені припинити свою роботу на невизначений термін", – повідомив GigaCenter у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що компанія повідомить особисто своїх клієнтів щодо деталей їхнього обладнання.

Раніше GigaCenter повідомляв про пошкодження столичного датацентру внаслідок російської атаки 20 жовтня, через що клієнти могли спостерігати перебої у роботі розміщеного у ньому обладнання.

Компанія GigaCenter спеціалізується на наданні послуг з розміщення серверів, ІТ-обладнання для бізнесу. Компанія входить до групи компаній GIGAGROUP разом з телеком-оператором GigaTrans, хмарним оператором GigaCloud та агентством з кібербезпеки GigaSafe.

Напередодні російські війська в ніч на 19 жовтня завдали повторного удару по дата-центру оператора зв'язку ПАТ "Датагруп", яке з вересня 2024 року входить до групи компаній DVL ("Датагруп-Volia-lifecell"),внаслідок чого повністю знищено відповідну інфраструктуру, а її відновлення неможливе.