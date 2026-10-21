CERT-UA опрацювала за 9 міс. 2026 р близько 200 кіберінцидентів, спрямованих проти громадян України, – Держспецзв'язку

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, за січень-вересень 2026 року зафіксувала та опрацювала близько 200 кіберінцидентів, спрямованих проти громадян України, тоді як за аналогічний торішній період 2025 року їх було лише 80.

"Проте це не обов'язково свідчить про збільшення кількості кібератак проти громадян чи підвищення їхньої ефективності – на ці показники значною мірою впливає й те, що громадяни стали обізнанішими й частіше звертаються до нас", – зауважив директор департаменту кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Дмитро Пахольченко у бліцінтерв'ю агентству "Інтрфакс-Україна".

Він зазначив, що серед основних зафіксованих кіберзагроз, які здійснювалися проти громадян України, були фішингові кампанії, спрямовані на викрадення облікових даних, зокрема до месенджерів, як-от "Телеграм" і Signal, та інших онлайн-сервісів, а також розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) під виглядом легітимних застосунків або документів та програмних оновлень.

Загалом у Держспецзв'язку виокремили, що для України основними кіберзагрозами залишаються кібершпигунство, розповсюдження шкідливого ПЗ, фішингові кампанії, кібератаки деструктивного характеру, а також діяльність фінансово вмотивованих кіберзлочинних угруповань.

Водночас серед основних цілей кібератак лишаються державні органи, органи місцевого самоврядування, установи сектору безпеки та оборони, підприємства енергетичної галузі та інші об'єкти критичної інфраструктури.

Зазначається, що зловмисники фокусуються на порушенні функціонування інформаційних систем, викраденні інформації та облікових даних, а також отриманні несанкціонованого доступу до інформаційних систем.