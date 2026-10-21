"Укрпошта" перебудовує проєкт "Укрпошта.Аптека", готуючи його до викликів зими, – СЕО

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" повідомив про завершальний етап перебудови проєкту "Укрпошта.Аптека", зокрема з огляду на виклики зимового періоду, зосередившись на диверсифікації постачання, сортування і доставки ліків.

"При цьому це унікальний проєкт, бо ми маємо контролювати температуру на всій протяжності. Тобто є світло чи немає, є зв'язок чи немає, але ми маємо це контролювати. Тому ми закінчуємо перебудовувати цей проєкт", – повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час Business Breakfast від Forbes Ukraine на YouTube-каналі в середу.

За його словами, повноцінний запуск "Укрпошта Аптека" в усіх 26 тис. населених пунктах обслуговування, який компанія планувала здійснити ще до кінця березня 2026 року, ускладнюють логістичні складнощі. Йдеться, зокрема, про тривале надходження спеціалізованого обладнання та датчиків для того, аби компанія надалі мала можливість здійснювати безперервний контроль температури на всьому шляху доставки ліків.

Тож наразі "Укрпошта" зосереджує свою роботу на забезпечені діяльності проєкту в зимовий період і перебудовує логістику, диверсифікуючи постачання, зазначив Смілянський.

Гендиректор зауважив, що інвестиції у відповідний напрямок становлять десятки мільйонів гривень, зокрема додаткові інвестиції передбачають формування резервних складів.

Серед іншого, гендиректор національного поштового оператора повідомив, що пілотний проєкт, який передбачав відкриття пунктів видачі на автозаправних станціях (АЗС), продемонстрував досить швидке зростання.

"Укрпошта Аптека" – це проєкт національного поштового оператора спільно з Міністерством охорони здоров'я України, що передбачає можливість замовляти та отримувати безрецептурні ліки. На початку компанія здійснювала доставку ліків до Донецької області, а також до прикордонних районів Сумщини. Згодом доставку було розширено на Харківську, Херсонську та Запорізьку області. Повноцінний запуск проєкту в усіх 26 тис. населених пунктах обслуговування компанія планувала здійснити наприкінці березня цього року.

"Укрпошта" за перше півріччя цього року збільшила виторг а 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

Національний поштовий оператор має 7,2 тис. об'єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв'язку, які обслуговують 21,3 тис. населених пунктів. Середня кількість працівників національного поштового оператора за другий квартал 2026 року становить 25,8 тис. осіб, а середня заробітна плата – 20,3 тис. грн.