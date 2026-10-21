CERT-UA за 9 міс. 2026 р зафіксувала на 22,4% більше кіберінцидентів, ніж рік тому, – Держспецзв'язку

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту, за січень-вересень цього року зафіксувала та опрацювала 4,8 тис. кіберінцидентів, що на 22,4% більше порівняно з аналогічним торішнім періодом, коли було опрацьовано 3,9 тис. інцидентів.

"Серед основних об'єктів кібератак – державні органи, органи місцевого самоврядування, установи сектору безпеки та оборони, підприємства критичної інфраструктури, а також представники комерційного сектору", – пояснив директор департаменту кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Дмитро Пахольченко у бліцінтерв'ю агентству "Інтрфакс-Україна".

За його словами, найбільшу частку зафіксованих кіберінцидентів становили випадки, пов'язані зі шкідливим програмним кодом – 44,9%, а також збору інформації (фішинг) – 24,2%.

"Також фіксувалися інциденти, пов'язані з втручанням та спробами втручання в інформаційні системи, розповсюдженням шкідливого вмісту та шахрайством", – додав Пахольченко.

У Держспецзв'язку уточнили, що зловмисники спрямовували свою активність переважно на викрадення облікових даних та інформації, отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем, а також фокусувались на подальшій присутності в скомпрометованому середовищі.

Пахольченко повідомив також, що порівняно з минулим роком спостерігаються оновлення зловмисниками інструментарію шкідливого ПЗ, а також застосування легітимних програмних засобів і вебсервісів для здійснення кібератак.

Серед інших тенденцій фахівцями Держспецзв'язку фіксуються дедалі частіше застосування зловмисниками техніки, яка спонукає користувачів до самостійного виконання шкідливих команд під приводом усунення технічних проблем чи проходження перевірки.

Крім того, зі слів Пахольченка, залишаються актуальними надсилання електронних листів зі шкідливими вкладеннями та посиланнями.

На початку жовтня у звіті Microsoft Digital Defense Report 2026 повідомлялося, що країна у першій половині 2026 року посіла третє місце у світі та перше в Європі серед країн, організації та користувачі яких найчастіше ставали об'єктами кібератак, тоді як минулого року була на п'ятій сходинці у світі та третій в Європі.

Тоді, згідно з даними звіту, на Україну припало 4,8% загальної кількості постраждалих у світі. Вище в рейтингу були лише США та Ізраїль.

У Microsoft Digital Defense Report 2026 також наголошувалось, що Україна залишається одним з основних напрямів активності російських державних суб'єктів, зокрема на неї припадає 14% їхньої зафіксованої активності.