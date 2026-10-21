Єврокомісія: обмеження Starlink суперечать домовленостям

Європейська комісія заявляє, що обмеження SpaceX послуг Starlink для України суперечить домовленостям, компанія має забезпечити для України повноцінний доступ.

Так у середу в Брюсселі прокоментував останній розвиток подій в Україні та обмеження послуг Starlinkом речник Європейської комісії з питань оборони, технологій та космосу Тома Реньє (Thomas Regnier).

"Останні повідомлення про те, що Starlink обмежив надання своїх послуг в Україні, викликають глибоке занепокоєння і суперечать попереднім домовленостям компанії щодо надання цих послуг. SpaceX має терміново відновити повноцінне надання послуг в Україні, адже країні критично необхідний зв'язок, як для підтримання контакту між військовими та цивільним населенням, так і для керування безпілотниками, що використовуються для захисту території", – оголосив він позицію Європейської комісії з цього питання.

Він також констатував, що війна в Україні продемонструвала, "наскільки безпека Європи залежить від космічних технологій". "У цій сфері Європа має діяти активніше – це нагальна потреба для нас самих. Саме тому ми активно працюємо над розгортанням і розвитком системи Iris² ("Айріс-скверд") – угруповання, що складатиметься з понад 300 супутників", – нагадав речник Єврокомісії.

За його словами, ця система забезпечить надійний захищений супутниковий зв'язок як для цивільних, так і для військових потреб. "Ми, безумовно, повною мірою залучимо до цього проєкту Україну", – наголосив Реньє.

Коментуючи ініціативу Європейської комісії щодо мобільних супутникових послуг щодо діапазону 2 ГГц, яка передбачає перерозподіл частот у діапазоні 2 ГГц на користь операторів, то, за його словами "пропозиція цілком чітка". "Що стосується захищеного урядового супутникового зв'язку, який використовуватиметься, зокрема, для військових потреб, – тут має бути виключно європейський оператор, і крапка. Що ж до решти двох третин частотного ресурсу, то вони будуть розподілені порівну: одна третина – виключно для нових операторів із країн ЄС, а остання третина – доступна як для операторів із ЄС, так і для операторів із країн, що не входять до Євросоюзу. Отже, позиція Європейської комісії та загалом Європейського Союзу з цього питання залишається незмінною: ми повинні посилювати наш суверенітет у цій сфері, яка є критично важливою, проте водночас ми, безумовно, зберігаємо певну відкритість", – деталізував Реньє.