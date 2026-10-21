Столичний датацентр GigaCenter пошкоджено внаслідок вчорашньої ворожої атаки, можливі перебої в роботі обладнання

Внаслідок російської атаки 20 жовтня було пошкоджено датацентр компанії GigaCenter у Києв, йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Зазначається, що через пошкодження клієнти можуть спостерігати перебої у роботі обладнання, розміщеного в GigaCenter.

"Наразі ми працюємо над локалізацією наслідків ураження. Дякуємо за розуміння!", - додали в компанії.

Компанія GigaCenter спеціалізується на наданні послуг з розміщення серверів, ІТ-обладнання для бізнесу. Компанія входить до групи компаній GIGAGROUP разом з телеком-оператором GigaTrans, хмарним оператором GigaCloud та агентством з кібербезпеки GigaSafe.

Напередодні російські війська в ніч на 19 жовтня завдали повторного удару по дата-центру оператора зв’язку ПАТ "Датагруп", яке з вересня 2024 року входить до групи компаній DVL ("Датагруп-Volia-lifecell"),внаслідок чого повністю знищено відповідну інфраструктуру, а її відновлення неможливе.