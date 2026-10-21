"Укрпошта" запускає спільно з Kasta маркетплейс "Укрпошта Маркет"

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" спільно з компанією Kasta запускає маркетплейс "Укрпошта Маркет", який передбачає доступ до понад 10 млн товарів і безкоштовну доставку у відділення по всій Україні.

"Це не ще один, а унікальний маркетплейс зі своїм конкретним позиціонуванням — дати можливість людям у будь-якому куточку України отримати все, що їм потрібно, навіть коли лунають тривоги, а магазини поруч не працюють", - пояснив генеральний директор "Укрпошти" Ігорь Смілянський у телеграм-каналі в середу.

За його словами, щоб скористатися "Укрпошта Маркет", потрібно завантажити або оновити застосунок "Укрпошта 2.0".

Смілянський також зазначив, що маркетплейс не субсидується державою та є ринковим проєктом.

Серед іншого гендиректор національного поштового оператора додав, що сервіс орієнтований, зокрема, на користувачів, які хочуть купувати необхідні товари без очікування накопичення замовлення для отримання безкоштовної доставки.

"Проте дослідження показують, що саме покоління зумерів очікує миттєвого задоволення своїх нагальних бажань. І вони не хочуть чекати, поки кошик наповниться товарами, щоб отримати безкоштовну доставку. Тут нічого чекати не треба", - йдеться у повідомленні Смілянського.

АТ "Укрпошта" – національний оператор поштового зв’язку в Україні.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за перше півріччя цього року збільшила виторг а 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

Національний поштовий оператор має 7,2 тис. об’єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв’язку, які обслуговують 21,3 тис. населених пунктів. Середня кількість працівників національного поштового оператора за другий квартал 2026 року становить 25,8 тис. осіб, а середня заробітна плата – 20,3 тис. грн.