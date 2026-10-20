"Vodafone Україна" планує встановити СЕС ще на 400 базових станціях по всій Україні

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), другий за величиною український оператор мобільного зв'язку повідомив про початок другого етапу проєкту із розгортання власної генерації у межах чого нові сонячні електростанції (СЕС) планується встановити ще на 400 базових станціях по всій Україні.

Згідно із релізом компанії, другий етап проєкту буде вчетверо більшим за перший, тоді як загальний масштаб програми після двох етапів становитиме 500 об'єктів.

За даними мобільного оператора, виробіток першої сотні СЕС за перший літній сезон становив більш ніж 110 тис. кВт*год, тоді як прогнозований річний виробіток першого етапу, до 30% річного споживання відповідних базових станцій складатиме близько 380 МВт*год на рік.

"Перше літо стало перевіркою технології у реальних умовах. Перша сотня сонячних електростанцій тільки у літній період виробила понад 110 тис. кВт*год електроенергії. У періоди максимальної сонячної генерації окремі базові станції могли працювати без споживання електроенергії із зовнішньої мережі", – приведено у релізі слова технічного директора Vodafone Україна Євгенія Фрунзи.

У компанії нагадали, що перший етап проєкту було завершено у червні цього року, зокрема, сонячні електростанції отримали 100 базових станцій у 14 областях країни.

Як повідомлялося, у травні найбільший український мобільний оператор зв'язку "Київстар" оголосив про придбання шести СЕС сукупною встановленою потужністю 105 МВТ у Львівській області за 3,6 млрд грн, або $80,8 млн.

"ВФ Україна" у січні-червні 2026 року збільшив консолідований чистий прибуток на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,9 млрд грн за зростання виручки на 10,6% – до 14,9 млрд грн.

Мобільний оператор тоді зауважував, що за перше півріччя 2026 року інвестував більш ніж 3,5 млрд грн у відновлення та розвиток телекомінфраструктури, зо відповідає рівню першого півріччя 2025 року. У компанії пояснили, що майже половину інвестицій було спрямовано на будівництво, відновлення мережі та заходи із забезпечення її стійкості під час відключень електроенергії.