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28 жовтня компанія Apple презентує перший MacBook із сенсорним екраном

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28 жовтня компанія Apple презентує перший MacBook із сенсорним екраном

Американська компанія Apple Inc. проведе 28 жовтня презентаційний захід Pro and tell у Лос-Анджелесі.

За даними Bloomberg, компанія має представити на ньому перший MacBook із сенсорним екраном, новий бюджетний MacBook Pro з чипом M6, а також оновлені iMac та iPad mini.

Сенсорний MacBook буде оснащений OLED-дисплеєм та інтерфейсом Dynamic Island, як у iPhone. Ці технології використовуються на Mac уперше. Комп'ютер працюватиме на чипах M5 Pro та M5 Max, як і презентовані в березні поточні версії MacBook Pro.

Apple протягом багатьох років заявляла, що не поєднуватиме технології iPad і Mac.

Роздрібні магазини компанії готуються випустити нові товари у продаж 6 листопада, повідомило агентство в неділю.

Акції Apple дешевшають на 1,1% під час попередніх торгів у вівторок.

#apple #macbook #презентація
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