Nova Post відкрила поблизу аеропорту Кишинева перший простір поштоматів

Nova Post відкрила у Молдові перший простір поштоматів, який розташовано поруч з аеропортом Кишинева, що складається з 66 секцій і 624 комірок.

"Nova Post відкрила перший простір поштоматів у Молдові. Він розташований поруч з аеропортом Кишинева, тож локація зручна як для місцевих мешканців, так і для тих, хто вирушає у подорож", – йдеться у Телеграм-каналі компанії у вівторок.

Зазначається, що лінію поштоматів завдовжки 35 метрів розміщено на площі 115 кв. м на бульварі Дачія, 62C у столиці Молдови.

У компанії наголосили, що наразі простір працює лише на видачу посилок, однак в майбутньому планується запровадити можливість відправляти посилки та залишати речі на зберігання.

Як повідомлялося влітку, Nova Post відкрила поблизу Кишинева новий логістичний хаб площею 3,8 тис. кв. м із пропускною спроможністю до 10 тис. посилок на годину, інвестувавши в нього EUR800 тис.

Загалом Nova Post від початку 2026 року відкрила 266 нових точок сервісу, розширивши таким чином присутність до 16 країн і 235 міст.

Найбільшу кількість нових точок було відкрито у Молдові – 155, у Польщі – 63, Іспанії – 18, Чехії – 14, Німеччині – 11, Словаччині – 2, а в Австрії, Італії та у Румунії по одній точці сервісу.

Тоді за даними компанії, мережа Nova Post охоплює 131,9 тис. партнерських пунктів видачі, 272 поштомати, 146 міні-відділень, 42 партнерських відділень та 100 власних відділень.

Раніше співвласник лідера експрес-доставки "Нової пошти" В'ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році подвоїти мережу відділень в Європі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.