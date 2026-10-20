"Нова пошта" та "Укрпошта" очікують на оновлення ЄС митних правил для українських експортерів з 1 листопада

Компанія "Нова пошта", що входить до групи Nova та національний поштовий оператор АТ "Укрпошта", повідомили про запровадження з 1 листопада у разі ухвалення нових митних правил для бізнес-відправлень товарів з України до Європейського Союзу, які передбачатимуть надання додаткових ідентифікаторів товарів, а також можливе врахування збору Handling Fee у розмірі EUR2 за кожну посилку в митній декларації.

Згідно з релізом "Нової пошти", нові вимоги стосуються онлайн-продавців, інтернет-магазинів, продавців на маркетплейсах або в соціальних мережах з країн за межами Європейського Союзу, зокрема з України, які надсилають товари покупцям у країни ЄС.

Крім того, такі вимоги поширюються на товари, які продаються онлайн, і не стосуються некомерційних товарів.

Зазначається, що для митного оформлення кожного товару необхідно буде передавати три нові типи ідентифікаторів Product Identifiers (PID). Зокрема, йдеться про M-PID (код C127) – артикул товару, який використовує продавець або маркетплейс, NS-PID (код C128) – внутрішній артикул, який присвоюється виробником або постачальником продукції, а також міжнародний ідентифікатор товару ( S-PID код C129 ).

"Укрпошта" у релізі повідомила, що, починаючи з 21 жовтня, оновлюватиме цифрові системи, щоб клієнти компанії мали можливість заздалегідь розрахувати витрати та врахувати їх у вартості товару, а також автоматизувати й полегшити обмін даними.

Зокрема, в особистому кабінеті національного поштового оператора буде сформовано три додаткові поля з новими типами ідентифікаторів (PID).

Серед іншого в "Укрпошті" додали про очікування щодо запровадження додаткового збору за митну обробку Handling Fee у розмірі EUR2 за посилку.

"Остаточне рішення Єврокомісії про цей збір очікується 22 жовтня", – уточнили в "Укрпошті" та зауважили, що у разі його запровадження поштовий оператор автоматично враховуватиме платіж під час оформлення.

Окремо "Нова пошта" наголосила на важливості до 1 листопада перевірити, чи має кожен товар і його варіант окремий артикул, отримати необхідні коди у виробників або постачальників та перевірити наявність міжнародних ідентифікаторів.

Крім того, слід переконатися, що замість ідентифікатора товару не використовується номер замовлення, та перевірити, чи зберігаються необхідні дані в CRM, товарному каталозі або на маркетплейсі та чи можна передавати їх через API та бізнес-кабінет.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лідером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

АТ "Укрпошта" – національний оператор поштового зв'язку в Україні.