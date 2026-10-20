Колишній СТО Мінцифри Савченко став директором з цифрової трансформації у NovaPay

Олександр Савченко, який раніше обіймав посаду головного технічного директора (СТО) у Міністерстві цифрової трансформації України, відтепер приєднався до команди міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") на посаду директора з цифрової трансформації бізнесу (CDTO).

"Цифрова трансформація – це не окремі IT-проєкти, а комплексна робота над тим, як компанія створює продукти, організовує процеси та взаємодії з клієнтами. Досвід Олександра допоможе нам об'єднати ці напрями, посилити взаємодію між командами та перетворювати технологічні можливості на конкретні бізнес-результати", – зазначив СЕО NovaPay Ігор Приходько, слова якого наведено в повідомленні.

Передбачається, що Савченко відповідатиме за формування та реалізацію стратегії цифрової трансформації фінансового сервісу, узгоджуючи розвиток продуктів, центрів компетенцій, бізнес-процесів і технологій.

У NovaPay уточнили, що Савченко має понад 18 років досвіду в IT, з яких більше ніж 9 років перебував на керівних посадах, зокрема обіймав керівні позиції в міжнародних IT-компаніях Ciklum і GlobalLogic. На попередніх посадах він керував командами чисельністю понад 500 фахівців у різних локаціях та відповідав за реалізацію великих програм у різних бізнес-напрямах, куди входили, зокрема, і фінансові технології.

"Цифрова трансформація – це не лише впровадження нових технологій. Важливо, щоб вони допомагали бізнесу працювати ефективніше, покращували клієнтський досвід і давали вимірюваний результат", – зауважив у релізі новопризначений у NovaPay директор з цифрової трансформації бізнесу.

На тому тижні фінансовий сервіс повідомляв також про призначення Гліба Бурцева, який у 2017-2020 роках очолював напрям розвитку бізнесу у ТОВ "Пост Фінанс" (нині NovaPay) на посаду керівника напряму розвитку корпоративного бізнесу компанії.

NovaPay заснована 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") та надає фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". У 2023 році компанія першою серед небанківських фінансових установ України отримала розширену ліцензію НБУ, що дало їй змогу відкривати рахунки та випускати картки.