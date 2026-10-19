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Ворог повторно атакував дата-центр "Датагруп" у Києві, внаслідок чого відновлення його інфраструктури неможливе – СЕО

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Ворог повторно атакував дата-центр "Датагруп" у Києві, внаслідок чого відновлення його інфраструктури неможливе – СЕО

Російські війська в ніч на 19 жовтня завдали повторного удару по дата-центру оператора зв'язку ПАТ "Датагруп", яке з вересня 2024 року входить до групи компаній DVL ("Датагруп-Volia-lifecell"),внаслідок чого повністю знищено відповідну інфраструктуру, а її відновлення неможливе, йдеться у повідомленні СЕО компанії Михайла Шелемби.

"Повторна атака на наш датацентр, вже тепер балістикою. На жаль, інфраструктура датацентру повністю знищена, а відновлення неможливе", - написав він у Facebook у понеділок.

За словами Шелемби, співробітники компанії не постраждали, а сервіси DVL продовжують працювати з резервних майданчиків.

Наприкінці вересня "Датагруп" вже повідомляв про пошкодження дата-центру у столиці.

Тоді фахівці компанії оцінювали пошкодження та працювали над відновленням інфраструктури.

У "Датагруп" зауважували, що внаслідок атаки співробітники компанії не постраждали, а клієнтські дані були збережені.

#київ #центр #обстріл #дата
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