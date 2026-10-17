Застосунок і сайт "Повітряна тривога" перестали працювати невдовзі після анонсу про відображення там руху ворожих цілей

Застосунок і сайт "Повітряна тривога" станом на вечір суботи перестали працювати, збій стався невдовзі після оголошення про запуск у них карти руху ворожих ракет і дронів, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Причини збою наразі невідомі. Офіційних коментарів Мінцифри щодо ситуації поки не надходило.

Як повідомлялося, раніше в суботу прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що в застосунку "Повітряна тривога" стала доступною карта орієнтовного руху ворожих дронів і ракет. Це спільний проєкт Мінцифри, Міноборони, Повітряних сил та українських IT-компаній.