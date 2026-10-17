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У застосунку "Повітряна тривога" запрацювала карта руху ворожих ракет і дронів – прем'єр

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У застосунку "Повітряна тривога" запрацювала карта руху ворожих ракет і дронів – прем'єр
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

У застосунку "Повітряна тривога" стала доступною карта орієнтовного руху ворожих дронів і ракет, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах", – написав він у телеграмі.

За словами Корецького, це спільний проєкт Мінцифри, Міноборони, Повітряних сил та українських IT-компаній.

Як раніше повідомила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук у телемарафоні, на карті відображатимуться крилаті ракети, ударні дрони "Шахед", зокрема реактивні, керовані авіабомби та ракети "Бандероль".

Прем'єр наголосив, що карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі, тож у разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.

У Міністерстві оборони України пояснили, що оновлення відповідає на запит громадян одержувати більше інформації про загрози. Його мета – допомогти краще розуміти небезпеку та усвідомлено реагувати на сигнали повітряної тривоги.

У відомстві закликали у разі оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття і не чекати появи позначок поблизу.

Також пояснюється, що дані від Повітряних Сил надходять захищеними каналами зв'язку. Застосунок отримує лише тип загрози та географічну зону, де її зафіксували. Перед передачею дані проходять попередню безпекову обробку й не містять чутливої інформації.

Між тим, додають в Міноборони, карта показує загальну картину повітряних загроз без точних координат і відстеження цілей у реальному часі. Інформація може відображатися із затримкою.

Також карта відображає не всі загрози. Зокрема, на ній немає балістичних ракет і цілей, які рухаються зі швидкістю понад 2000 км/год.

"Відсутність позначок на карті не означає відсутності небезпеки, а зникнення позначки не означає, що можна виходити з укриття. Залишайтеся там до відбою", – зазначили у відомстві.

 

#мінцифри #робота #застосунок
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