Криптобіржа Bitget розширила список заборонених юрисдикцій

Одна з найбільших криптовалютних бірж Bitget оновила угоду користувача, включивши Росію та Білорусь до переліку заборонених юрисдикцій, резиденти яких більше не зможуть користуватися послугами платформи. Відповідні зміни внесені до умов обслуговування біржі 16 жовтня, йдеться в офіційному повідомленні біржі.

"Користувачі, яких торкнулися обмеження, отримають персональні повідомлення — електронною поштою, через повідомлення в додатку та/або за допомогою push-сповіщень, — у яких будуть вказані подальші дії, відповідні терміни та порядок виведення коштів", — повідомили представники Bitget в офіційних соцмережах криптобіржі.

У сповіщеннях зазначається, що з 10:00 18 жовтня "нові угоди, ордери та підписки будуть недоступні".

"Закрийте всі позиції до 21 жовтня 2026 року (10:00) та виведіть активи. Залишкові позиції будуть закриті автоматично. З 21 жовтня (10:00) вхід до акаунту буде обмежено", — йдеться в повідомленнях платформи.

Загалом до оновленого списку обмежених юрисдикцій увійшла ціла низка країн і регіонів:

Росія, Білорусь і Казахстан;

США, Канада, Франція, Німеччина, Австрія та Японія;

Іран, Північна Корея, Куба, Ірак і Лівія;

Гонконг, Сінгапур, Малайзія та Таїланд;

Крим, Донецька й Луганська області;

низка інших країн, зокрема Афганістан, Судан, Сомалі та Південний Судан.

України загалом немає у списку заборонених країн, проте серед обмежених територій окремо згадуються Крим, Донецьк та Луганськ.

У документі також зазначено, що Bitget може додавати до переліку інші країни й території на власний розсуд. Компанія окремо передбачила процедуру перевірки юридичних осіб, які можуть мати зв’язки зі США, щоб визначити, чи підпадають вони під обмеження відповідно до американського законодавства.

Зміни в умовах користування з’явилися після масштабного інциденту безпеки на Bitget наприкінці вересня 2026 року. Біржа підтвердила несанкціоноване виведення активів приблизно на $351,6 млн. Компанія повідомила, що приватні ключі не були скомпрометовані, а збитки покриваються фондом захисту користувачів обсягом понад $464 млн.

CEO Bitget Грейсі Чен та ончейн-аналітики припускали можливий зв’язок атаки з північнокорейськими хакерами, однак остаточну атрибуцію інциденту наразі не підтверджено. Після атаки Чен також заявила, що біржа не відмовляється від планів вийти на біржу протягом приблизно трьох років.