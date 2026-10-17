Безпілотник StarGate для евакуації поранених військових вже заступив на бойове чергування

Технологічно-оборонна компанія SkyFall повідомляє, що її безпілотна повітряна платформа для евакуації поранених із поля бою StarGate вже заступила на бойове чергування у війську.

"Масове застосування FPV-дронів зробило евакуацію з передової складнішою та небезпечнішою. Медичним екіпажам, наземному транспорту й роботизованим комплексам дедалі важче діставатися до поранених, а очікування на допомогу може тривати кілька днів. StarGate створений як додатковий інструмент, особливо для ситуацій, коли традиційні способи недоступні або пов'язані з надмірним ризиком", – йдеться в пресрелізі компанії.

Повідомляється, що StarGate переносить до 150 кг корисного навантаження. Максимальна швидкість платформи становить 105 км/год, дальність польоту – до 30 км.

"Евакуаційний відсік розроблений на основі сертифікованих медичних нош. Його конструкція дає змогу пораненому самостійно потрапити всередину. Під час польоту команда підтримує з бійцем зв'язок. Дрон може працювати в дощову та зимову погоду, а оптичні й тепловізійні камери забезпечують роботу комплексу вдень і вночі. Підготовка StarGate до роботи займає близько 10 хвилин. Конструкція дає змогу швидко транспортувати й розгортати комплекс", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що StarGate використовує два канали зв'язку: супутниковий Starlink і захищену систему L-Link власної розробки SkyFall: це зменшує залежність від одного каналу та підвищує стійкість керування, наголошується в пресрелізі. Розроблена SkyFall бортова система штучного інтелекту підтримує керування в умовах радіоелектронних перешкод і втрати GPS, а у разі втрати зв'язку може самостійно прокласти маршрут і повернути платформу до безпечної зони.

"Щоб знизити ризик ураження платформи, її оснастили багаторівневою системою захисту. StarGate має бортову систему радіоелектронної боротьби для придушення відеосигналу ворожих FPV-дронів. Для протидії загрозам на близькій відстані передбачені автоматичні сіткомети. Система штучного інтелекту аналізує дані камер, радара й акустичних датчиків та визначає момент запуску сітки", – зазначається в прес-релізі.

Повідомляється, що першим платформу отримав 475-й окремий штурмовий полк "Код 9.2". Паралельно SkyFall Academy розпочала підготовку операторів.

Орієнтовна вартість дрона для Сил оборони України – від $50 тис залежно від комплектації.

До кінця року SkyFall планує вийти на виробничу потужність до 1 000 комплексів на місяць.

SkyFall – українська технологічно-оборонна компанія, що об'єднує власний великий R&D-центр, виробничі потужності та сертифіковану Академію з підготовки пілотів, інструкторів і технічних спеціалістів. Компанія розробляє та виробляє дрон Vampire, також випускає FPV-дрони Shrike, перехоплювачі "шахедів" P1-SUN, middle-strike Thor Hammer, системи зв'язку та компоненти – високотехнологічні інженерні рішення.