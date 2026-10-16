Маск особисто запропонував Трампу обмежити швидкість Starlink для сил України – ЗМІ

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск особисто звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових, повідомляє британська газета The Telegraph.

За даними видання, запровадження швидкісного ліміту у 100 миль/год (близько 160 км/год) на роботу терміналів суттєво ускладнило або зірвало бойове застосування українських швидкісних ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів середнього й далекого радіуса дії, а також створило перебої у військовій логістиці та розвідці. При цьому обмеження було введено без попереднього попередження української сторони.

Раніше в публічній дискусії Маск заявляв, що військова система Starshield належить і контролюється безпосередньо урядом США, а кінцеві рішення щодо встановлення будь-яких швидкісних лімітів та правил експлуатації ухвалюють американські військові й особисто президент США.

Зі свого боку українські офіційні особи, зокрема президент Володимир Зеленський, закликали зняти технічні обмеження швидкості, наголошуючи, що раптові ліміти ставлять під загрозу життя військових та зривають виконання бойових місій.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/10/16/musk-approached-trump-slow-down-starlink-help-ukraine/