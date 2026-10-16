Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Телеком

Маск особисто запропонував Трампу обмежити швидкість Starlink для сил України – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело
Маск особисто запропонував Трампу обмежити швидкість Starlink для сил України – ЗМІ
Фото: SpaceX

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск особисто звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових, повідомляє британська газета The Telegraph.

За даними видання, запровадження швидкісного ліміту у 100 миль/год (близько 160 км/год) на роботу терміналів суттєво ускладнило або зірвало бойове застосування українських швидкісних ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів середнього й далекого радіуса дії, а також створило перебої у військовій логістиці та розвідці. При цьому обмеження було введено без попереднього попередження української сторони.

Раніше в публічній дискусії Маск заявляв, що військова система Starshield належить і контролюється безпосередньо урядом США, а кінцеві рішення щодо встановлення будь-яких швидкісних лімітів та правил експлуатації ухвалюють американські військові й особисто президент США.

Зі свого боку українські офіційні особи, зокрема президент Володимир Зеленський, закликали зняти технічні обмеження швидкості, наголошуючи, що раптові ліміти ставлять під загрозу життя військових та зривають виконання бойових місій.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/10/16/musk-approached-trump-slow-down-starlink-help-ukraine/

#starlink #маск #обмеження #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінцифри визначило стійкість цифрової інфраструктури та мобільних мереж пріоритетом підготовки до зими – Балашов

Мінцифри визначило стійкість цифрової інфраструктури та мобільних мереж пріоритетом підготовки до зими – Балашов

Міністерство цифрової трансформації визначило стійкість цифрової інфраструктури та мобільних мереж пріоритетом у підготовці до зими, щоб забезпечити …

Читати
Путін, завдаючи ударів по інтернету та дата-центрах, розраховує, що в РФ не буде інтернету, – Зеленський

Путін, завдаючи ударів по інтернету та дата-центрах, розраховує, що в РФ не буде інтернету, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін, віддаючи накази бити по інтернету, дата-центрах та мобільному зв'язку в Україні, р…

Читати