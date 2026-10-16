Збитки "Нової пошти" з початку повномасштабного вторгнення склали близько 3 млрд грн – співзасновник

Компанія "Нова пошта", що входить до групи Nova, оцінює збитки від російських атак від початку повномасштабного вторгнення приблизно в 3 млрд грн, включно з втратами терміналів на окупованих територіях, повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк під час заходу "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV".

"Втрати ми оцінюємо десь в 3 мільярди гривень під час всієї війни. І це оцінка втрат навіть терміналів на окупованих територіях", – сказав він, додавши, що компанія намагається мінімізувати втрати.

За словами Поперешнюка, наразі "Нова пошта" перебудовує логістику, зменшує кількість посилок в кожному терміналі й пришвидшує доставку відправлень клієнтам.

"Тому що головна біда від прильотів – це пожежа. І щоб не було пожежі, треба, щоб там не було чому горіти", – пояснив він.

Поперешнюк додав, що фахівці компанії також здійснюють моніторинг повітряних тривог та загальну ситуацію, щоб оперативно реагувати на загрози.

"І тому, чим швидше ми працюємо, чим більш ми ефективніші, тим більш безпечно для посилок", – наголосив співзасновник компанії.

Він додав, що наразі компанія активно розвиває свої сервіси в Молдові, Чехії та Польщі, а також розвивається в інших точках присутності, зокрема у США.

Як повідомлялось, влітку цього року "Нова пошта" оцінювала обсяг інвестицій у відновлення пошкодженого Росією від початку повномасштабного вторгнення майна у понад 1 млрд грн.

Наприкінці серпня генеральний директор компанії Євген Тафійчук повідомляв, що "Нова пошта" запроваджує децентралізовану модель фулфілменту, за якої вантажі та поштові відділення по Україні стануть локальними складами.

"Нова пошта" у першому півріччі 2026 року збільшила консолідований чистий прибуток на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2 млрд 195 млн грн, а виручку – на 31,8% – до 39 млрд 127 млн грн.

Станом на 13 липня 2026 року мережа "Нової пошти" налічувала 54,7 тис. точок сервісу: 16,8 тис. відділень та 37,9 тис. поштоматів по всій Україні.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лідером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.