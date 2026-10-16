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Бурцев повернувся у NovaPay та очолить напрям розвитку корпоративного бізнесу у фінансовому сервісі

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Бурцев повернувся у NovaPay та очолить напрям розвитку корпоративного бізнесу у фінансовому сервісі
Фото: Пресслужба NovaPay

Гліб Бурцев, який у 2017-2020 роках очолював напрям розвитку бізнесу у ТОВ "Пост Фінанс" (нині NovaPay), тепер очолить напрям розвитку корпоративного бізнесу у міжнародному фінансовому сервісі "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") та відповідатиме за розвиток B2B-напрямку й фінансових рішень для підприємців і компаній.

"Корпоративний напрям – важлива частина розвитку NovaPay. Досвід Гліба (Бурцева) у банківському секторі, фінтеху та розвитку бізнесу посилить нашу команду й допоможе реалізовувати ці плани", – цитуються у релізі слова CEO NovaPay Ігоря Приходька.

У фінансовому сервісі додали, що Бурцев має більш ніж 20 років управлінського досвіду у банківському секторі і фінтеху, зокрема, у період 2017-2020 років у NovaPay він працював над стратегією компанії, розвитком платіжних сервісів і власної фінтех-платформи. Згодом до останнього часу відповідав за бізнес-девелопмент у "ТАС Лінк".

Передбачається, що на новій посаді Бурцев відповідатиме за розвиток і фінансову результативність корпоративного бізнесу, як від клієнтського досвіду, розвитку продуктів, так і до комерційної стратегії, цифрових рішень та ефективності бізнес-процесів.

У NovaPay наголосили, що відповідне нове призначення є частиною роботи компанії над розвитком фінансових сервісів для різних сегментів бізнесу, а також формуванням пропозицій для корпоративних клієнтів.

NovaPay заснована 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") та надає фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". У 2023 році компанія першою серед небанківських фінансових установ України отримала розширену ліцензію НБУ, що дало їй змогу відкривати рахунки та випускати картки.

Автори

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · економіка
#кадри #novapay
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