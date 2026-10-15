NovaPay розпочав продажі 16-го випуску корпоративних облігацій серії "P" на 200 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") зареєстрував та розпочав продажі 16-го випуску корпоративних облігацій серії "P" номінальною вартістю 200 млн грн.

Згідно з релізом компанії, 16-й випуск складається з 200 тис. іменних відсоткових корпоративних облігацій номінальною вартістю 1 тис. грн кожна.

Своєю чергою відсоткова ставка за облігаціями серії "P" становить 18% річних, тоді як погашення заплановане на 10 вересня 2029 року.

У компанії наголосили, що залучені кошти планують спрямувати на подальший розвиток кредитування фізичних осіб і бізнесу.

"Для нас це ефективний інструмент залучення коштів для розвитку бізнесу, а для інвесторів – можливість диверсифікувати свої заощадження та отримувати додатковий дохід", - зауважив у релізі керівник казначейства NovaPay Ласло Удут.

Згідно з даними фінансового сервісу, власниками їх облігацій стали більш ніж 8,5 тис. клієнтів, у той час як загальний обсяг продажів перевищив 5,1 млрд грн.

У NovaPay нагадали, що здійснили погашення трьох випусків облігацій загальним номінальним обсягом 300 млн грн. Мова йде про серію "C" – вереснь 2025 року, серію "A" – квітень 2026 року та серію "B" – липень 2026 року.

NovaPay заснована 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") та надає фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". У 2023 році компанія першою серед небанківських фінансових установ України отримала розширену ліцензію НБУ, що дало їй змогу відкривати рахунки та випускати картки.

В липні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала 15-й випуск облігацій NovaPay серії "О" номінальною вартістю 200 млн грн. На початку червня компанія повідомила про повне розміщення 14-го випуску серії "N" такого самого обсягу.

За підсумками першого півріччя 2026 року "НоваПей Кредит" збільшив чистий прибуток у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 172,01 млн грн, виручку – в 2,2 раза, до 586,42 млн грн.

Власний капітал компанії на кінець червня становив 688,5 млн грн проти 516,5 млн грн на початок року, зобов’язання – 1,69 млрд грн проти 1,37 млрд грн.

Надходження компанії від продажу облігацій за цей період зросли до 693 млн грн із 355,63 млн грн роком раніше, тоді як витрати на їх викуп – до 578,80 млн грн із 244,92 млн грн відповідно.