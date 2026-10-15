"Укрпошта" планує до 1 листопада встановити ще 32 внутрішні поштомати та додаткові модулі з комірками у 38 відділеннях

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" повідомило про встановлення 601 внутрішнього поштомату та плани до 1 листопада встановити ще 32, а у 38 відділеннях – додаткові модулі з комірками.

"Майже 8 із 10 відправлень клієнти вже отримують самостійно. Це свідчить про попит на швидке отримання посилок без участі оператора та пояснює рішення компанії продовжити розширення мережі", – йдеться у релізі компанії у четвер.

Зазначається, що мережа розвиватиметься поетапно, зокрема станом на сьогодні найбільша кількість відповідних поштоматів працює у Київському регіоні – 159, Львівському – 68, Дніпропетровському – 67, Одеському – 42 та Харківському – 40.

У планах компанії також розширити місткість наявних поштоматів, де до поштомату на 33 комірки встановлять додатковий модуль, збільшивши таким чином їхню кількість до 67.

"Це дасть змогу видавати більше посилок без встановлення окремого пристрою та зменшить навантаження на операторів відділень", – пояснила "Укрпошта".

Національний поштовий оператор принагідно уточнив, що внутрішні поштомати розташовано безпосередньо у відділеннях компанії, вони доступні за їхнім графіком роботи.

Окремо "Укрпошта" нагадала про реалізацію мережі зовнішніх поштоматів, у межах чого до кінця року заплановано розширити їх кількість до 1 тис.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за перше півріччя цього року збільшила виторг а 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

Національний поштовий оператор має 7,2 тис. об'єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв'язку, які обслуговують 21,3 тис. населених пунктів. Середня кількість працівників національного поштового оператора за другий квартал 2026 року становить 25,8 тис. осіб, а середня заробітна плата – 20,3 тис. грн.