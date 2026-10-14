Зеленський: зниження швидкості Starlink обмежило середньодальні операції України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження швидкості Starlink компанією SpaceX заблокувало можливості України щодо середньодальних операцій на фронті.

"Отже, "Starlink" був заблокований, звісно, компанією SpaceX і, звісно, Сполученими Штатами. Це їхнє право, звичайно, але я маю на увазі, що ця система "Starlink" не призначена для атак. Частково це – middle strikes (середньодальні удари – ІФ-У). І, звісно, вони заблокували наші middle strikes", – сказав Зеленський у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану у середу ввечері.

Він також пов'язав це з іншими обмеженнями, зокрема щодо отримання інформації про балістичні ракети перед російськими атаками.

Водночас Зеленський наголосив, що українські військові використовують дрони зі Starlink для знищення російських безпілотників, зокрема реактивних "Шахедів".

"Справа не лише в атаках – ми не атакували їхні (російські – ІФ) об'єкти енергетики. Справа не в атаках. Справа також у захисті життя", – зазначив президент.

Джерело: https://youtu.be/2KrGqdxy_Ag?si=8Ak-qBzhR0oFqLVz