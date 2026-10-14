Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється – ексміністр оборони

Ексміністр оборони, IT-підприємець Михайло Федоров повідомив про поновлення роботи Starlink на швидкості до 160 км/год.

"Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти", – написав він у Телеграмі у середу увечері.

"Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб узагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield", – додав Федоров.

За даними військових, звичайний Starlink (старлінк-міні), який ставлять на дрони, має обмежену швидкість – до 160 км/год. І її недостатньо для виконання частини місій. Для того, щоб борт літав швидше, треба отримати доступ саме до військової версії Starlink – Starshield.

Україна почала користуватися Starshield з 2024 року.