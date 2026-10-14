Зеленський про обмеження швидкості Starlink: це принесе багато втрат

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмеження компанією SpaceX швидкості роботи її терміналів Starlink призведе до багатьох втрат серед людей.

"Це велика помилка. Це рішення принесе багато втрат людей... Якщо атаки будуть продовжуватися і Starlink не буде працювати, це не корисно", – сказав Зеленський у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, уривки з якого опубліковано у соцмережі Х.

Президент наголосив, що Україна просить включити Starlink.

"Це буде чесно і справедливо, як між партнерами", – зауважив він.

Як повідомлялося, раніше радник президента "Флеш" Сергій Бескрестнов повідомив про обмеження компанією SpaceX швидкості роботи її терміналів Starlink під час руху, що призвело до зриву низки місій. "Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій", – написав він в Телеграм.

Радник президентав назвав очевидним те, що це обмеження не може бути збігом і пов'язане "з поточною політичною ситуацією".

Ексрадник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко в свою чергу підтвердив цю інформацію з посиланням на військовослужбовців. "Надходять повідомлення від військових, що для наших операторів щойно було посилено обмеження по використанню терміналів супутникового зв'язку Starlink. Швидкість, після якої зв'язок починає зникати – 60-70 км/год", – повідомив він.