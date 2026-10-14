Резиденти "Дія.City" за три квартали 2026р сплатили до бюджету 43,9 млрд грн податків – Мінцифри

Резиденти спеціального податкового режиму "Дія.City" сплатили за дев'ять місяців 2026 року до бюджету майже удвічі більше податків порівняно з аналогічним періодом минулого року – 43,9 млрд грн (+99,5%) проти 22 млрд рік за 9 міс.-2025, повідомило Міністерство цифрової трансформації України у середу.

Згідно з його релізом, загалом від запуску "Дія.City" у 2022 році резиденти простору сплатили вже понад 109 млрд грн податків.

"Зростання надходжень пов'язане не лише з приєднанням нових резидентів, а й із розвитком компаній, які вже працюють у просторі", – зазначає відомство.

Мінцифри уточнило, що станом на сьогодні до "Дія.City" приєдналося понад 4,7 тис. компаній. Зокрема, йдеться про українські продуктові стартапи, розробників defense tech-рішень та міжнародні технологічні компанії, серед них – Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, EPAM Systems та багато інших.

Як повідомлялося, до початку повномасштабної агресії резидентами "Дія.City" було 77 компаній, тоді як на кінець року їх кількість перевищила 410, а ще через рік зросла до понад 770. Щодо кількості працівників, то на кінець 2022 року їх було понад 33 тис., 2023 року – понад 60 тис., 2024 року – більше ніж 96 тис. та 2025 року – понад 142 тис.

Згідно з оприлюдненими раніше даними, 2022 року резиденти "Дія.City" сплатили 4,1 млрд грн, 2023-го – 8,5 млрд грн, 2024-го – 18 млрд грн та 2025 року – 34 млрд грн.