Обмеження Starlink ускладнює роботу перехоплювачів, Міноборони контактує зі США, SpaceX, здійснюються резервні канали зв'язку – джерела

Обмеження роботи терміналів Starshield ("військовий пакет"), запроваджене компанією SpaceX в односторонньому порядку в ніч на 14 жовтня без попередження Сил оборони, ускладнює роботу місій БПЛА, зокрема перехоплювачів.

За даними джерел "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві оборони України, відомство зараз контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX і з партнерами в НАТО, а також проводить збір даних від усіх підрозділів, водночас перевіряються та здійснюються резервні канали зв'язку.

Джерела підтверджують, що SpaceX без попередження Сил оборони України , у ніч на 14 жовтня, в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів Starshield ("військовий пакет") у русі (ліміт – 160 км/год". Таким чином, як пояснив співрозмовник, коли засіб перевищує порогову швидкість, термінал втрачає зв'язок. Водночас на різних засобах, в різних підрозділах зв'язок зникає на різних швидкостях – від ~72 до ~161 км/год.

Джерела агентства заявляють, що це ускладнює роботу місій БпЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків, знижує можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції.