Польський оглядач спростував інформацію про різке падіння медіаактивності AfD після ударів по дата-центрах в РФ

Військовий оглядач Ярослав Вольський перепросив та спростував поширену ним же напередодні інформацію щодо нібито падіння активності ботів, які працюють на німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD), після українських ударів по дата-центрах компанії "Яндекс" на території РФ, повідомивши, що відповідна інфографіка не пройшла перевірки на достовірність.

"Я хотів би вибачитися перед усіма читачами за поширення неправдивої інформації та графіку, згідно з якими активність ботів навколо партії "АфД" нібито знизилася на 56%. Згідно з висновками Niebezpiecznik (польський портал, що спеціалізується на питаннях кібербезпеки – ІФ-У), який посилається на думку Дослідницького інституту Cemas, Інституту Хассо Платтнера та аналітичного центру "Polisphere", стійкого та вимірюваного зниження кількості дописів на підтримку AfD не відбулося. А оригінальна інфографіка німецькою мовою виявилася створеною за допомогою штучного інтелекту", – написав Вольський в соцмережі Х у вівторок.

При цьому він констатував, що його допис із дезінформацією набрав мільйонне охоплення і щоб надалі її не поширювати, він його видалив.

Niebezpiecznik, в свою чергу, повідомив, що відповідну інфографіку, яка "вчора та сьогодні викликала хвилю суперечливих (щоб не сказати – неправдивих) повідомлень про зниження активності російських ботів/тролів", створив 24-річний чоловік на ім'я Френк і сам її позначив згенеровану штучним інтелектом. "На жаль, політики, які поширювали цей матеріал, цю позначку (навмисно чи випадково) не зберегли і джерела також не вказали. Більше того, німецький дослідницький інститут Cemas, що займається дезінформацією, інститут Хассо Платтнера та аналітичний центр Polisphere офіційно заперечують, нібито спостерігається зниження кількості дописів, яке можна було б пояснити атакою на "Яндекс", – йдеться в повідомленні.

У той же час польський портал вказує, що це в Німеччині активність існуючих ботів та темпи створення нових не знизилися, а у Польщі міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк заявив, що польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) зафіксувало різке зниження активності російських ботів у мережі, і що це явище нібито спостерігається в усьому світі після бомбардування трьох центрів обробки даних. "Але ABW поки що нічого з цього приводу не оприлюднило. Сподіваймося, що оприлюднить. Оце б було щось!", – пише видання.

На сторінці Семоняка в Х наразі немає дописів, які б розповсюджували чи спростовували цю інформацію.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Варшавському безпековому форуму у форматі відеозв'язку у понеділок ввечері, також заявив, що після українських відповідей по дата-центрах російської компанії "Яндекс" у соціальних мережах стало менше ботів. "Коли наші удари досягли дата-центрів "Яндекса", раптом стало трохи легше дихати у багатьох соціальних мережах. Багато людей, дуже багато людей це помітили. І стало менше ненависті, менше розбрату та менше провокацій, бо стало менше ботів. І цілком зрозуміло, звідки ці боти походили", – сказав він, додавши, що це доводить, що Європа не є джерелом проблем.

Джерело:

https://x.com/wolski_jaros/status/2109879457456484584

https://x.com/niebezpiecznik/status/2109747353414734035