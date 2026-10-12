Українська Phantom Defense оголосила про придбання розробника сіткометів Karakurt та інтеграцію його технологій у власну екосистему

Українська оборонно-технологічна компанія Phantom Defense повідомила про завершення придбання розробника сіткометів Karakurt, у межах якого передбачатиметься повне поглинання бізнесу разом із командою.

"Це об'єднання відкриває нові можливості для масштабування та розвитку продукту, який уже довів свою високу результативність на фронті на основі реального бойового досвіду", – цитуються у релізі слова представника Phantom Defense.

Зазначається, що у межах інтеграції технологій сіткового перехоплення БПЛА до екосистеми Phantom Defense буде надано можливість посилити захист підрозділів на передовій та об'єктів інфраструктури від безпілотних загроз різного типу.

У Phantom Defense пояснили, що система скиду сітки Karakurt забезпечує фізичне перехоплення БПЛА без використання кінетичного удару. Уточнюється, що розроблені модулі адаптовані для платформ DJI Mavic, Matrice та Autel, а також Для FPV-дронів та спеціальних платформ, тоді як вага окремих модулів становить від 201 гр.

Згідно з даними компанії, за останні шість місяців військовими підрозділами було застосовано понад 50 тис. комплектів Karakurt.

Серед іншого, за даними Phantom Defense, один екіпаж Державної прикордонної служби України за півроку перехопив більш ніж 500 ворожих БПЛА, застосовуючи відповідну розробку.

Окремо у Phantom Defense повідомили, що у межах розвитку відповідної угоди компанією було представлено систему "Мангал" для сіткового перехоплення БПЛА на близьких дистанціях.

Українська оборонно-технологічна компанія Phantom Defense спеціалізується на створенні інтегрованої екосистеми протидії безпілотним загрозам, зокрема, РЕБ, системи виявлення цілей, кінетичні засоби ураження та платформа ситуаційної обізнаності і керування боєм.

Karakurt є українською командою фахівців, що спеціалізуються на постачанні, налаштуванні та супроводі сучасних дронів і безпілотних рішень.