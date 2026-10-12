Student Tech Challenge2026 об'єднав 42 команди з 18 університетів України

До всеукраїнського командного змагання студентів технічних спеціальностей Student Tech Challenge 2026, у межах якого попри скорочення кількості конкурсних категорій із чотирьох до трьох, зареєструвалися 152 студенти у складі 42 команд із 18 українських університетів, тоді як у 2025 році змагання об’єднало 201 студента, 48 команд і 20 університетів.

Згідно з релізом компанії "Хуавей Україна", що проводить третій рік поспіль відповідні змагання у 2024 році в конкурсі взяли участь 134 студенти у складі 32 команд із 10 університетів.

Зазначається, що офіційне відкриття Student Tech Challenge 2026 відбулося 6 жовтня, тоді як змагання триватиме до 6 листопада.

"Ми надзвичайно пишаємося тим, що, попри всі виклики, українська освіта залишається сильною, стійкою та прогресивною. Ми щиро захоплюємося цією стійкістю й очікуємо побачити цього року винятково високий рівень навичок і знань наших студентів", - цитуються у релізі слова зазначив директор "Хуавей Україна" Ма Мінцзе.

В межах першого етапу, команди працюватимуть над рішеннями разом із тренерами та менторами компанії, а також готуватимуть презентації. Півфінальний відбір заплановано на 26-27 жовтня, після чого фіналісти продовжать участь у менторських сесіях.

Згідно з релізом, учасники змагатимуться за трьома напрямами: Radio Access Network Planning, Datacom Engineering та Digital Energy. Вони охоплюють прикладні завдання з планування мобільних мереж, передавання даних і мережевих технологій, а також цифрової енергетики.

Згодм, 4-5 листопада команди презентуватимуть проєкти незалежному експертному журі, а вже 6 листопада в Києві відбудеться фінальна церемонія та нагородження переможців, в межах чого вони отримають призи та можливість долучитися до менторської або стажувальної програми Huawei.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб університетська освіта була тісно пов’язана з реальними потребами технологічної галузі", - зауважив у релізі ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко.

У свою чергу ректорка НУ "Львівська політехніка" Наталія Шаховська наголосила, що для студентів важливо працювати над практичними технологічними завданнями, спілкуватися з фахівцями компаній і перевіряти власні знання в умовах, наближених до професійної діяльності.

Зазначається, що у відкритті конкуру також взяли участь президентка НУ "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Володимир Шульга та проректор НУ "Запорізька політехніка" Руслан Куликовський.

Student Tech Challenge – є всеукраїнським командним технологічним змаганням, де учасники створюють рішення для актуальних завдань у телекомунікаціях, мережевих технологіях та енергетиці, працюючи під керівництвом тренерів і за менторської підтримки експертів. Відповідний проєкт реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.