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Зеленський: Після ударів по дата-центрах "Яндекс" у соцмережах стало менше ботів

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Зеленський: Після ударів по дата-центрах "Яндекс" у соцмережах стало менше ботів
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після українських відповідей по дата-центрах російської компанії "Яндекс" у соціальних мережах стало менше ботів, провокацій і ворожнечі.

"До речі, коли ми почали реагувати на російську операцію проти наших центрів обробки даних, і коли наші удари досягли дата-центрів "Яндекса", раптом стало трохи легше дихати у багатьох соціальних мережах. Багато людей, дуже багато людей це помітили. І стало менше ненависті, менше розбрату та менше провокацій, бо стало менше ботів. І цілком зрозуміло, звідки ці боти походили", – сказав Зеленський на Варшавському безпековому форуму у форматі відеозв'язку у понеділок.

Він додав, що зникнення ботів після відключення "Яндекса" знову доводить, що Європа не є джерелом проблем.

"Найголовніше – нам потрібно, щоб люди в Америці щоранку, коли день у Європі вже наближається до вечора, дійсно бачили, що відбувається, бачили правду. Ми прагнемо миру", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна готова співпрацювати з США та з усіма іншими, щоб покласти край цій війні, а також війні на Близькому Сході, "яка спричиняє так багато глобальних проблем, зокрема кризових, і щоб разом вирішувати будь-які інші проблеми, з якими ми стикаємося".

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#атака #яндекс #зеленський
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