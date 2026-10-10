Унаслідок російської атаки в Одесі було завдано удару по технологічному комплексу TENET, можливі перебої з доступом до Інтернету

Телекомунікаційна компанія TENET повідомила, що внаслідок ворожої атаки в Одесі у суботу було завдано удару по технологічному комплексу компанії, у зв'язку з цим у частини абонентів можливі перебої з доступом до мережі Інтернет та окремих сервісів.

"Офіційне повідомлення: внаслідок ворожої атаки було завдано удару по технологічному комплексу TENET. Подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під великим питанням", – повідомили в Tenet у телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що в результаті атаки зафіксовано пошкодження систем життєзабезпечення об'єкта, зокрема систем охолодження та енергогенеруючого обладнання телекомунікаційної компанії.

У TENET наголосили, що фахівці працюють над мінімізацією наслідків та переведенням трафіку. Щодо змін ситуації компанія повідомлятиме додатково.

У свою чергу очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграм-каналі повідомив, що ворог завдав удару по адміністративній будівлі в Одесі, внаслідок чого Пошкоджено фасад та дах будівлі, а також припарковані автомобілі.

Згодом він уточнив, що пожежа, яка виникла внаслідок ворожого удару, наразі ліквідована, а інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Телекомунікаційна компанія TENET заснована в Одесі 1992 р.

Джерела: https://t.me/tenet_official/1053

https://www.tenet.ua/about-company

https://t.me/odeskaODA/21669