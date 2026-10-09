У "Дії" в розділі "Обрій.Робота" відтепер доступна послуга зі звільнення з роботи на ТОТ

У застосунку "Дія" в розділі "Обрій.Робота" відтепер доступна послуга-онлайн з можливістю звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Згідно з повідомленням Міністерства цифрової трансформації у телеграм-каналі, для цього у "Дії" потрібно буде перейти до розділу "Сервіси", "Обрій.Робота" та "Звільнення з роботи на ТОТ". Надалі треба перевірити дані про працевлаштування, заповнити заяву, перевірити інформацію та засвідчити документ "Дія.Підписом".

У Мінцифри додали, що протягом одного робочого дня заяву автоматично буде опрацьовано у системі "Обрій", тоді як застосунок надалі сповістить щодо поданого документу.

Згідно з повідомлення Міністерства економіки та довкілля України, яке посилається на дані Державної служби зайнятості, від початку повномасштабної війни із заявами про припинення трудових відносин на ТОТ звернулося 11,7 тис. громадян.

Окремо у Мінцифри утчонили, що надалі планується розширення переліку цифрових можливостей для українців, зокрема від грантів на навчання до допомоги для перекваліфікації.

"Обрій" є цифровою екосистемою ринку праці України, яка розробляється Мінекономіки спільно з Мінцифрою. Адміністратором платформи є Державна служба зайнятості.

Як повідомлялось, у червні цього року Мінекономіки спільно з Мінцифри запустило закритий запис на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", розробку та інтеграцію якої оцінюють у $5-10 млн на поточний і наступний роки.