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Зеленський про удар по дата-центру в РФ: Україна завжди відповідає дзеркально, не б'є лише по дітях

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Зеленський про удар по дата-центру в РФ: Україна завжди відповідає дзеркально, не б'є лише по дітях

Україна завжди відповідає дзеркально на російські удари, тому була відповідь і на їхні удари по українських дата-центрах, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви всі знаєте, вони (РФ – ІФ-У) били і б'ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі детали не можу сказати", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Президент нагадав про останні російські атаки по містах Прилуки та Краматорськ, і наголосив, що "Україна безумовно не відповідає дітям".

"Не відповідає і ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповіді скоро отримають. Без деталей", – резюмував Зеленський.

Автор

Кореспондент · Офіс президента
#рф #зеленський #відповіді
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