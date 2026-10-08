США призупиняють участь Microsoft та низки інших ІТ-компаній у візовій програмі

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про призупинення участі низки технологічних компаній, зокрема Microsoft Corp., в імміграційній програмі, звинувативши їх у масштабних зловживаннях системою робочих віз.

"Жодна компанія в США не зловживала цією системою більше, ніж Microsoft", – заявив віцепрезидент країни Джей Ді Венс на брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Міністерство праці США повідомило, що від участі в програмі сертифікації постійного працевлаштування (Permanent Labor Certification Program) будуть відсторонені й такі компанії, як Cognizant Technology Solutions, Infosys, Tata, Wipro, HCL Technologies та Capgemini. Кілька федеральних відомств проводять власні перевірки, пов'язані з цією програмою.

Венс заявив, що відсторонення компаній буде безстроковим, давши зрозуміти, що воно триватиме доти, доки адміністрація не визнає, що виявлені порушення усунуто.

Програма, про яку йдеться, дозволяє американським роботодавцям виступати спонсорами іноземних працівників під час оформлення постійного дозволу на проживання.

Залежність компаній Кремнієвої долини від іноземних співробітників стала одним із найгостріших питань у дискусії про імміграцію, пише Bloomberg. Адміністрація Трампа вимагає від технологічних гігантів активніше навчати та наймати американців. Президент також вжив заходів, що ускладнили візові умови для залучення іноземних фахівців, обмеживши один із ключових каналів найму в галузі.

У четвер Венс закликав компанії змінити кадрову політику та наймати на роботу більше американців, особливо виділивши Microsoft та Adobe Inc.

Акції Microsoft подорожчали на 0,2% під час торгів у четвер, Adobe – на 0,3%.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-08/us-suspends-visa-program-for-tech-firms-including-microsoft