"Укрпошта" відкрила 11 нових сільських відділень у 4-х областях, планується масштабування на інші регіони

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" цієї осені відкрив 11 нових сільських відділень у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій і Рівненській областях, водночас планується розширити відповідні можливості на інші регіони країни крім поки що прикордонних та прифронтових областей.

"Чому там? Ну, бо населення стало більше (мова йде про села з населенням 1200+ мешканців), попит на послуги зріс, маємо підтримку громад і знайшли гарний персонал", – повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, 12-те відділення скоро відкриватиметься також на Рівненщині.

Смілянський пояснив, що за умови якщо обсяги недостатні, відповідні села продовжать обслуговуватися пересувними відділеннями, які працюють за будь-яких обставин.

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України у свою чергу у телеграм-каналі уточнило, що п'ять відділень було відкрито на Волині, чотири на Тернопільщині та по одному на Хмельниччині та Рівненщині.

Передбачається, що клієнти у цих відділеннях матимуть можливість відправляти та отримувати посилки, листи та міжнародні відправлення, а також оформлювати грошові перекази, сплачувати комунальні й інші платежі та отримувати пенсії і соціальні виплати.

Як повідомлялось, "Укрпошта " за перше півріччя цього року збільшила виручку на 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

Національний поштовий оператор має 7,2 тис. об'єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв'язку, що обслуговують 21,3 тис. населених пунктів. Середня кількість працівників національного поштового оператора за другий квартал 2026 року становить 25,8 тис. осіб, а середня заробітна плата становить 20,3 тис. грн.