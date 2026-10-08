Телеканал "Інтер" припинив контракт із співвласником Film.ua та змінив голову правління

Наглядова рада ПрАТ "Телеканал "Інтер" ухвалила звільнити Олександра Пилипця з посади голови правління та призначила на неї Олексія Романюту, який протягом останніх п'яти років обіймав посади фінансового директора (CFO), члена правління та заступника голови правління.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, рішення щодо звільнення Пилипця було прийнято 6 жовтня 2026 року. Він очолював телеканал з листопада 2023 року, раніше був його шеф-редактором та майже 10 років – директором ТОВ "Національні інформаційні системи", що входить до групи та виробляє програми для "Інтеру".

Членами правління компанії наглядова рада обрала керівника дирекції аналітичного забезпечення та директора з ровитку Леоніда Бігунова-Новікова та програмну директорку (CPO) Ірину Курчакову.

Напередодні на сайті Inter Media Group повідомлялося, що телеканал "Інтер" та співвласник Film.ua Group Сергій Созановський за взаємною згодою вирішили не продовжувати дію трирічного контракту, який закінчився 2 жовтня.

"Inter Media Group щиро дякує Сергію Леонідовичу за професіоналізм, вагомий внесок у діяльність компанії та плідну співпрацю у цей непростий для країни час", – йшлося у повідомленні медіагрупи.

Зазначається, що Созановський приєднався до команди ПрАТ "Телеканал "Інтер" у листопаді 2023 року та протягом трьох років брав участь у розвитку стратегічних завдань Inter Media Group.

Водночас в телеканалі наголосили, що продовжуватимуть роботу відповідно до стратегічних цілей та планів розвитку компанії.

Згідно з матеріалом Forbes Ukraine, який посилається на співрозмовника видання, місце Созановського в наглядовій раді IMG займе Пилипець, який до рішення наглядової ради "Інтера" обіймав посаду голови правління телеканалу.

Як повідомлялось у 2023 році, наглядову раду "Телеканал "Інтер", основного медійного активу Group DF Дмитра Фірташа, залишили Ганна Безлюдна та Мирослава Караєва, тоді як новими її членами стали Сергій Коннов та Сергій Созановський, засновники однієї з найстаріших на ринку однойменної юрфірми, а також Ігор Ярина, котрий очолював юрфірму "ДФ Лекс" із Group DF.

Созановський у 2006-2010 рр. очолював правління "Інтеру", однак потім зосередився на розвитку приватної кіностудії Film.UA, що стала найбільшою в Україні.

"Інтер" є загальнонаціональним каналом, який з'явився в українському ефірі 20 жовтня 1996 року.