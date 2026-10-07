Україна посіла третє місце у світі за кількістю зафіксованих кібератак – звіт Microsoft

Україна у першій половині 2026 року посіла третє місце у світі та перше в Європі серед країн, організації та користувачі яких найчастіше ставали об'єктами кібератак, тоді як минулого року країна займала п'яте місце у світі та третє в Європі, йдеться у звіті Microsoft Digital Defense Report 2026.

Згідно з ним, на Україну припало 4,8% від загальної кількості постраждалих у світі, тоді як вище в рейтингу лише Сполучені Штати Америки та Ізраїль.

Зазначається, що Україна залишається одним з основних напрямів активності російських державних суб'єктів, зокрема на неї припадає 14% їхньої зафіксованої активності.

У звіті також пояснили, що у світі у цьому році від кіберзагроз найбільше постраждав державний сектор, мова йде про державні установи та сервіси на які припало 27% зафіксованої активності проти 17% у 2025 році.

"Державні установи приваблюють зловмисників, оскільки зберігають конфіденційну інформацію, забезпечують роботу критично важливих сервісів і перебувають у центрі мережі відомств, підрядників, постачальників технологій та операторів критичної інфраструктури", - йдеться у звіті.

Згідно з даними звіту, на фішинг у 2026 році припало 23% зафіксованих вторгнень проти 7% у 2025 році, що підтверджує інформацію, що скомпрометовані облікові дані залишаються одним з основних способів проникнення.

Серед іншого, у 52,2% вторгнень із використанням дійсних облікових записів зловмисники викрадали додаткові облікові дані. У документі пояснили, такий показник демонструє як швидко нападники розширюють доступ після першого проникнення.

Окремо у звіті було звернено увагу, що штучний інтелект (ШІ) скорочує час на реагування, таким чином від моменту, коли вразливість уперше помічають у реальних атаках, до її активного використання може минати значно менше 24 годин.

За прогнозами у звіті, кількість публічно розкритих вразливостей програмного забезпечення (CVE) цього року досягне 72 тис.

Фахівцями було також зафіксовано, що зловмисники все частіше довше залишаються непоміченими, зокрема час між отриманням доступу та виявленням чи зупинкою зловмисника цього року зріс у кількох секторах.

"Через ШІ цей ризик набуває двох нових вимірів. По-перше, зловмисники вже використовують ШІ, тоді як багато організацій досі вагаються, чи залучати його до операцій безпеки. Атаки тепер тривають безперервно, з машинною швидкістю і без утоми, тож командам безпеки потрібен ШІ на їхньому боці, щоб відновити баланс", - цитуються у релізі слова Security Sales and Engineering Lead Microsoft Наталії Бурлакової.

За її словами, значна кількість ШІ-агентів діють від імені користувачів і з їхніми правами доступу. Таким чином, управління ШІ, а також захист облікових даних та принцип найменших привілеїв і видимість дій агентів мають бути однією із частин стратегії безпеки.