PlayCity оштрафувало ТОВ "УАФ Маркетинг" майже на 5,2 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity повідомило про накладення штрафу у розмірі майже 5,2 млн грн на ТОВ "УАФ Маркетинг" за незаконну рекламу азартних ігор.

Згідно із повідомленням PlayCity у Телеграм-каналі у вівторок, відповідне порушення вимог до реклами азартних ігор виявлено під час просування бренду онлайн-казино як титульного спонсора Кубка України сезону 2026/2027.

Держагентство зазначило, що рекламні матеріали було публіковано в соціальній мережі Threads в акаунті Української асоціації футболу (УАФ), який не внесено до Реєстру суб'єктів у сфері медіа. Водночас на сайті асоціації та сторінках в соцмережі Instagram і платформі YouTube не було обов'язкового попередження, що медіа призначені для осіб віком від 21 року.

Серед іншого, у PlayCity звернули увагу на недотримання вимог в рекламних макетах. Зокрема, йдеться про макети, на яких не було розміщено обов'язкове попередження про ризик ігрової залежності та дотримання принципів відповідальної гри.

"За ці порушення ТОВ "УАФ Маркетинг" отримало штраф у розмірі майже 5,2 млн грн", – додало держагентство.

Як повідомлялося у травні цього року, Кабінет Міністрів ввів PlayCity у сферу координації прем'єр-міністра, тоді як трохи більше року воно координувалося через міністра цифрової трансформації.