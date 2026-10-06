Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Телеком

PlayCity оштрафувало ТОВ "УАФ Маркетинг" майже на 5,2 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор

1 хв читати
Додати як джерело
PlayCity оштрафувало ТОВ "УАФ Маркетинг" майже на 5,2 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор
Фото: playcity.gov.ua

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity  повідомило про накладення штрафу у розмірі майже 5,2 млн грн на ТОВ "УАФ Маркетинг" за незаконну рекламу азартних ігор.

Згідно із повідомленням PlayCity у Телеграм-каналі у вівторок, відповідне порушення вимог до реклами азартних ігор виявлено під час просування бренду онлайн-казино як титульного спонсора Кубка України сезону 2026/2027.

Держагентство зазначило, що рекламні матеріали було публіковано в соціальній мережі Threads в акаунті Української асоціації футболу (УАФ), який не внесено до Реєстру суб'єктів у сфері медіа. Водночас на сайті асоціації та сторінках в соцмережі Instagram і платформі YouTube не було обов'язкового попередження, що медіа призначені для осіб віком від 21 року.

Серед іншого, у PlayCity звернули увагу на недотримання вимог в рекламних макетах. Зокрема, йдеться про макети, на яких не було розміщено обов'язкове попередження про ризик ігрової залежності та дотримання принципів відповідальної гри.

"За ці порушення ТОВ "УАФ Маркетинг" отримало штраф у розмірі майже 5,2 млн грн", – додало держагентство.

Як повідомлялося у травні цього року, Кабінет Міністрів ввів PlayCity у сферу координації прем'єр-міністра, тоді як трохи більше року воно координувалося через міністра цифрової трансформації.

#реклама #штраф #бізнес #гральний
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Путін, завдаючи ударів по інтернету та дата-центрах, розраховує, що в РФ не буде інтернету, – Зеленський

Путін, завдаючи ударів по інтернету та дата-центрах, розраховує, що в РФ не буде інтернету, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін, віддаючи накази бити по інтернету, дата-центрах та мобільному зв'язку в Україні, р…

Читати
Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджені дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, можливі перебої в роботі мережі

Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджені дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, можливі перебої в роботі мережі

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, внаслідок чого можливі перебої в роботі мер…

Читати