НБУ оштрафував мережу платіжних терміналів City24 на 14,6 млн грн

Національний банк України (НБУ) 5 жовтня 2026 року оштрафував ТОВ "Свіфт Гарант" (ТМ "City24") на 14,629 млн грн за порушення вимог законодавства України, яке регулює діяльність на платіжному ринку.

Як повідомляється на сайті НБУ, заходи впливу застосовано за результатами планової перевірки, яку здійснив департамент інспектування Національного банку в лютому-квітні 2026 року, та за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю установи.

Згідно з інформацією, причиною такого рішення стало порушення ТОВ "Свіфт Гарант" окремих норм, зокрема закону "Про платіжні послуги", а також низки положень: про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг; про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг; про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг; про проведення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг.

Також регулятор зазначив, що компанія порушила інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні й правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг.

Сплатити штраф ТОВ "Свіфт Гарант" повинно протягом 14 календарних днів із дня доведення до його відома відповідного рішення.

Крім того регулятор застосував до ТОВ "Свіфт Гарант" письмове застереження за порушення окремих норм вище згаданого закону та низки нормативних актів.

Як повідомлялося, у травні 2026 року НБУ оштрафував City24 на 135 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу.

Дохід ТОВ "Свіфт Гарант" у 2025 році, за даними YouControl, становив 1,59 млрд грн, чистий прибуток – 5,21 млн грн.