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"Укрпошта" відновила роботу застосунку після виявлення технічного збою

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"Укрпошта" відновила роботу застосунку після виявлення технічного збою
Фото: Укрпошта

Фахівці АТ "Укрпошта" відновили роботу застосунку компанії після технічного збою, про який раніше у вівторок повідомляв національний поштовий оператор.

"Застосунок вже працює. Дякуємо, що поставилися з розумінням і почуттям гумору!" – написала "Укрпошта" у соціальній мережі Threads.

Раніше користувачі соцмережі повідомляли про надсилання push-повідомлень зі словом "текст" у застосунку "Укрпошти". Тоді національний поштовий оператор зазначав, що у застосунку стався технічний збій, а над його усуненням працювали фахівці.

АТ "Укрпошта" є національним поштовим оператором, який у першому півріччі 2026 року збільшив виручку на 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

#застосунок #укрпошта
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