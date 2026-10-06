Київський дата-центр "Омега Телеком" припиняє роботу після масованої ворожої атаки

Київський дата-центр "Омега Телеком" повідомив про припинення роботи після масованої російської атаки, водночас його фахівці продовжують відновлювати канали зв'язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках.

"Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки київський дата-центр "Омега Телеком" припиняє свою роботу. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!", – йдеться у повідомленні "Омега Телеком" у Facebook.

27 вересня компанія також повідомляла, що внаслідок подвійної ворожої атаки було знищено обладнання основного технічного вузла "Омега Телеком" у Києві.

Серед іншого, на початку жовтня повідомлялося, що майданчик дата-центру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень унаслідок серії ударів з боку РФ і повністю припинив роботу.

Про припинення роботи дата-центру внаслідок масштабних руйнувань повідомляла раніше і компанія DC|COSMONOVA.

ТОВ "Омега Телеком" було засновано у 2012 році. Основним видом діяльності є надання телекомунікаційних послуг. Телекомунікаційна мережа компанії об'єднує понад 260 міст України.